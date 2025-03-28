Мальчик заразился редким паразитом в Египте и провел 12 дней в больнице

В Москве спасли пятилетнего ребенка, который привез из Египта редкого паразита, пишет Baza.

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Мальчика с высокой температурой, болью в животе, слабостью и высыпаниями доставили в Раменскую больницу. Мать пояснила врачам, что недавно они вернулись с отдыха в Египте.

Симптомы напоминали аппендицит, но после оказалось, что у мальчика анкилостома — редкий вид глистов, которые поражают пищеварительную систему и легкие. Они попадают в организм во время еды или через кожу, и заражение может привести к летальному исходу.

Ребенок провел 12 дней в больнице, и после контрольных анализов был выписан домой.