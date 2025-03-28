Названы преимущества нового метода лечения рака простаты в России

Короткий курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты, уже несколько лет применяющийся в России, существенно уменьшает риск побочных эффектов, рассказал директор института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Нидаль Салим. Преимущества нового метода лечения он объяснил «Ленте.ру».

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Главным плюсом короткого курса лучевой терапии при лечении рака предстательной железы Салим назвал то, что он позволяет значительно сократить время терапии и финансовую нагрузку на пациента: вместо семи-восьми недель лечение может занять месяц, а в случае применения такого подхода как ультрагипофракционирование, весь курс займет всего неделю, уточнил врач.

«Кроме того, новый метод отличается высокой эффективностью и минимизирует побочные эффекты при правильном выполнении процедур. Это доказанный научный подход, который одобрен и используется в международной практике. Публикация материала с описанием этого метода в ведущем медицинском журнале The Lancet — тому доказательство», — Нидаль Салим, врач-онколог.

По словам онколога, эта форма терапии подходит мужчинам с ранней стадией рака предстательной железы без отдаленных метастазов. Иногда допустимо наличие метастазов в лимфоузлах, но не в других органах. Наиболее эффективно лечение при локализованных формах заболевания и у пациентов с низким или промежуточным риском.

Также Салим отметил, что метод гипофракционированной радиотерапии уже применяется и в России. В частности, его проводят инновационные и технологически оснащенные центры международного уровня.

«Чтобы короткий курс терапии прошел успешно, врач должен обладать компетенцией для проведения такой процедуры и иметь для работы высокоточное оборудование», — подчеркнул он.

При этом, по словам врача, короткий курс лучевой терапии пока не входит в стандарт ОМС, а значит, доступен не повсеместно.

Ранее в марте ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили убедительные доказательства того, что укороченный курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты не уступает классическому по эффективности и не повышает риск побочных эффектов. Речь идет о так называемой изодозной умеренно гипофракционированной радиотерапии.