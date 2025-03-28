Врачи провели пересадку почки годовалому ребенку

Московские врачи НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова выполнили сложнейшую операцию по пересадке почки 11-месячному нижегородцу. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Сразу после рождения маленькому Родиону из Нижнего Новгорода диагностировали нефротический синдром. Врачи областной больницы проконсультировались о возможном лечении с московскими учреждениями: сначала с центром Кулакова, а потом и с центром Шумакова.

Ребенку была нужна операция по удалению «родных» почек. Заболевание стало причиной того, что они обе моментально выводили все полезные вещества из организма. На протяжении первого года жизни ему были необходимы инфузии альбумина, поэтому он почти никогда не покидал больницу.

Врачи НМИЦ им. Шумакова рассмотрели два варианта лечения после удаления почек: установку катетера для искусственного очищения крови от токсинов и пересадку здорового органа от донора. Второй вариант был бы гораздо тяжелее с хирургической точки зрения, но позволил бы ребенку избежать осложнений.

Мама ребенка стала донором почки. Операция успешно прошла 6 февраля и длилась два с половиной часа. Состояние мальчика корректировалось при помощи медикаментов.

По словам врачей, Родион — один из самых маленьких пациентов, перенесших операцию по пересадке почки. Он и его семья вернулись в Нижний Новгород и чувствуют себя замечательно после операции.