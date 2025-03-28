Чем будут болеть россияне этой весной: топ опасных вирусов

Чем будут болеть россияне весной 2025-го: топ опасных вирусов
В России продолжается сезон ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, каждую неделю заболевает более одного миллиона человек. Эксперт раскрыла, чем могут заразиться россияне в самое ближайшее время.
Лидирующими и самыми опасными среди респираторных вирусов остаются грипп B и A (H1N1). Об этом в беседе ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.
Эксперт отметила, что в начале зимы, в основном, преобладал грипп типа А, а сейчас распространяется тип В, который протекает более мягко и больше похож на обычную простуду.
Вирус A (H1N1) известен как «свиной грипп». Он вызвал пандемию в 2009–2010 годах. Является потомком «испанки» A (H1N1), перескочившим на свиней, у которых продолжал мутировать, а в 2009 снова вернулся к людям.
«Вирус H1N1 сохранил некоторые свои «испанские замашки». Это, пожалуй, самый опасный из всех циркулирующих в настоящее время вирусов наряду с ковидом, который протекает легче, но все равно дает опасные осложнения. Вирус свиного гриппа может практически сразу добраться до лёгких и в течение первых суток вызвать пневмонию. При этом типичные признаки простуды часто отсутствуют. Лечится сложно», - объяснила Светлана Протасова.
Среди других респираторных вирусов преобладают риновирусы, которые, в основном, вызывают насморк, и респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы).
РС-вирусная инфекция поражает, в основном, детей до 2 лет – вызывает воспаление нижних дыхательных путей, отметила вирусолог. Это заболевание может привести к летальному исходу. У детей постарше и взрослых РС-инфекция в большинстве случаев протекает в виде ринита, фарингита, ларингита, т.е. как заболевание верхних дыхательных путей.
Ожидается циркуляция и других респираторных вирусов, таких как метапневмовирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, простудные коронавирусы.
«Что касается ковида, то считается, что заболеваемость им снижается. Но это может быть связано со сравнительно лёгким его течением, в связи с чем люди меньше обращаются за медицинской помощью, и вирус просто остаётся недиагностированным. К тому же Оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию данных о заболевших. Поэтому в настоящее время невозможно установить понижается или повышается заболеваемость ковидом», - резюмировала собеседница издания.