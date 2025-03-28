Чем будут болеть россияне этой весной: топ опасных вирусов

В России продолжается сезон ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, каждую неделю заболевает более одного миллиона человек. Эксперт раскрыла, чем могут заразиться россияне в самое ближайшее время.

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Лидирующими и самыми опасными среди респираторных вирусов остаются грипп B и A (H1N1). Об этом в беседе ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Эксперт отметила, что в начале зимы, в основном, преобладал грипп типа А, а сейчас распространяется тип В, который протекает более мягко и больше похож на обычную простуду.

Вирус A (H1N1) известен как «свиной грипп». Он вызвал пандемию в 2009–2010 годах. Является потомком «испанки» A (H1N1), перескочившим на свиней, у которых продолжал мутировать, а в 2009 снова вернулся к людям.

«Вирус H1N1 сохранил некоторые свои «испанские замашки». Это, пожалуй, самый опасный из всех циркулирующих в настоящее время вирусов наряду с ковидом, который протекает легче, но все равно дает опасные осложнения. Вирус свиного гриппа может практически сразу добраться до лёгких и в течение первых суток вызвать пневмонию. При этом типичные признаки простуды часто отсутствуют. Лечится сложно», - объяснила Светлана Протасова.

Среди других респираторных вирусов преобладают риновирусы, которые, в основном, вызывают насморк, и респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы).

РС-вирусная инфекция поражает, в основном, детей до 2 лет – вызывает воспаление нижних дыхательных путей, отметила вирусолог. Это заболевание может привести к летальному исходу. У детей постарше и взрослых РС-инфекция в большинстве случаев протекает в виде ринита, фарингита, ларингита, т.е. как заболевание верхних дыхательных путей.

Ожидается циркуляция и других респираторных вирусов, таких как метапневмовирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, простудные коронавирусы.