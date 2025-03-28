Как врачи Ленобласти спасают малышей

Младенческая смертность в Ленинградской области снизилась на треть и достигла исторического минимума. Выживаемость новорожденных в регионе самая высокая в России. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова – о том, как областные врачи спасают малышей.

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Эти звуки мечтает услышать каждая женщина, только что ставшая мамой. Плач ребенка - знак того, что с ним все хорошо. В перинатальном центре Ленинградской области ежедневно появляются на свет минимум 10 малышей. Клинику открыли в Гатчине шесть лет назад.

Теперь это самый желанный у беременных роддом в регионе. Сюда везут всех. Благополучных пациенток, которые рожают в срок, и тяжелых. Никому не отказывают. Наоборот, врачи их приглашают, чтобы минимизировать риски и для мам, и для новорожденных.

«Мы нацелены именно на то, чтобы региональные роддома второго уровня все сложные случаи отравляли к нам. У нас есть региональная ВКС, которая происходит каждую среду, в режиме телесовещания, где мы обсуждаем сложные случаи и берем на себя этих пациентов, чтобы они заранее к нам приехали, чтобы мы их дообследовали», – Дмитрий Шубин, заместитель главного врача по педиатрической помощи Ленинградского областного перинатального центра.

Алину Матвееву скорая доставила из Выборга, сын очень торопился родиться. Пришлось на месяц поселиться в перинатальном центре.

«Зовут Дионис, родился весом 1 килограмм 900 граммов, совсем маленький. Полежал здесь чуть-чуть в реанимации, но потом быстро восстановился. Сейчас уже побольше весит», – Алина Метвеева, пациентка.

Врачи центра борются за каждую маленькую жизнь: выхаживают даже самых крошечных торопыг, с массой тела менее 500 граммов. То есть их не надо везти в детскую больницу и подвергать риску в пути, помогают прямо здесь.

«Отделение обеспечено всем необходимым для оказания помощи как крайне незрелым детям, так и детям доношенным. Мы оказываем помощь детям, перенесшим асфиксию. В частности, владеем техниками активной гипертермии», – Владислав Сальников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей.

В кювезах комфортная температура. А еще круглосуточный мониторинг всех показателей. Мамам разрешают навещать и кормить детей, так лечение проходит эффективнее.

«В 24 недели родились, захотели. Появились на свет, жили здесь 4,5 месяца. Два месяца в реанимации, потом в ПИТе, потом на доращивании до 25 февраля. 25 февраля приехали домой. Когда родились, 650 граммов были всего», – рассказали родители Светлана и Азат Ибрагимовы.

С момента открытия в гатчинском перинатальном центре родились более 14 тысяч детей. В этом году некоторые их них благодаря врачам уже пойдут в первый класс.