Хирурги смогли поставить на ноги парализованного мужчину

Нейрохирурги ростовского БСМП поставили на ноги парализованного мужчину. В феврале он упал с лестницы, после чего не смог пошевелить ногами. Об этом сообщает региональный минздрав в своем телеграм-канале.

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Ростовчанину диагностировали перелом двух позвонков в поясничном отделе, один из которых окозался раздробленным. Помимо этого, произошло кровоизлияние в спинной мозг.

Пациенту провели сложнейшую операцию – двухстороннюю фиксацию и эндопротезирование (вставку импланта, имитирующего утерянную часть кости) тела позвонка. Работали врач-нейрохирург отделения множественной и сочетанной травмы Андрей Литман и врач-нейрохирург Тамази Хубуа.

«Поначалу прогнозов никаких не давали, сказали все только после операции. Она прошла успешно. И вы себе не представляете, какую радость я испытал, когда вскоре понял, что могу двигать ногами», – поделился пациент.

Сейчас мужчина восстанавливается. Прогнозы медиков благоприятны.