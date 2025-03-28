В Калининграде применили новый метод лечения суставов

В Детской областной больнице впервые провели малоинвазивную операцию на коленном суставе 14-летней пациентки. Об этом сообщает правительство области.

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Новый метод позволяет провести необходимое лечение без больших разрезов с помощью специальных инструментов и оптического приборов. Накануне им воспользовалась бригада калининградских травматологов, ортопедов и анестезиологов вместе со специалистами из Санкт-Петербурга.

«Пациенты достаточно часто обращаются с жалобами на боли в суставах. Современные знания и компетенции врачей позволяют нам всё чаще находить суставную патологию у детей, — рассказал главный внештатный специалист травматолог-ортопед менздрава Геннадий Петров. — Диагностика, как правило, очень сложная и подчас требует дополнительных исследований, нескольких визитов к врачу и упорного лечения, в том числе хирургического».

Ревматолог дал три совета людям, которых мучает боль в суставах.