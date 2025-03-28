Ростех сообщил о запуске новых медизделий

До 2030 года Ростех запустит производство сорока новых медизделий, сообщили в ведомстве.

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«Сейчас перед нами стоит задача - запустить на наших предприятиях к 2030 году серийное производство по более чем 40 новым изделиям», — сказал гендиректор единого центра компетенций Ростеха - компании "РТ-Медицинские технологии" Сергей Дмитроченко, слова которого приводятся на сайте корпорации.

Отмечается также, что в 2024 году Ростех передал в лечебные учреждения 85 тысяч единиц медоборудования, в числе которого - инкубаторы для новорожденных, аппараты ИВЛ, приборы для офтальмологии, ингаляторы, кольпоскопы и дефибрилляторы. Впервые на российский рынок были поставлены комплексы для малоинвазивной хирургии для операций, которые выполняются под ультразвуковым или эндоскопическим контролем.