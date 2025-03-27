Врачи извлекли мебельную шайбу из гортани полуторагодовалого малыша

Специалисты Североуральской центральной городской больницы провели успешную операцию по спасению полуторагодовалого ребёнка, который случайно проглотил крупную пластиковую шайбу от мебельной фурнитуры. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

Это произошло во время игры, когда мама малыша ненадолго отвела взгляд. В результате ребёнок оказался в критическом состоянии, поскольку дыхательные пути были практически перекрыты.

Бригаду скорой помощи вызвали немедленно, однако на месте врачи не смогли удалить инородное тело, и ребёнка срочно доставили в реанимационное отделение больницы. К моменту поступления малыш находился в тяжелом состоянии: гортань была перекрыта на 90%, началось воспаление слизистых оболочек.

После введения необходимых препаратов и установки вентиляции легких, команда врачей приступила к сложной процедуре. Благодаря мастерству специалистов, операцию удалось провести успешно, и пластиковый предмет был удалён до начала серьёзных осложнений. Ребёнок вскоре начал дышать самостоятельно, и сейчас его состояние стабилизировалось.

Эта история подчёркивает важность внимательности родителей к маленьким детям и их безопасности. Как сообщало информагентство «Уральский меридиан», в Талицком районе произошла трагедия, пока мама работала во дворе. В это время огонь от печки запалил дом и её спящего малыша. Ребёнок погиб.