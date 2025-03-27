Челябинка десять лет носила шестикилограммовую опухоль на спине

В Миассе врачи провели успешную операцию по удалению гигантской липомы у 63-летней пациентки. Доброкачественная опухоль, которая располагалась на спине женщины, достигла внушительных размеров - 6 килограммов весом и почти полметра в длину.

Заведующая хирургическим отделением Николай Шеметов отметил, что подобное новообразование стало для врачей настоящим сюрпризом - они не могут понять, как пациентка могла не замечать его в течение 10 лет. Все это время женщина игнорировала проблему, несмотря на то, что не могла спать на спине. К врачам она обратилась только тогда, когда от опухоли начал исходить неприятный запах, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В середине марта пациентку госпитализировали, провели необходимую подготовку к операции. Хирурги успешно удалили липому за два часа. Сейчас состояние женщины стабильное. Этот случай стал одним из самых необычных в практике местных врачей - они признаются, что никогда ранее не сталкивались с настолько крупной липомой.

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