Репродуктолог заявила о росте числа российских бесплодных пар

Каждой шестой семье, столкнувшейся с бесплодием, не помогают даже вспомогательные репродуктивные технологии, при этом число таких семей в России лишь увеличивается. Об этом заявила директор Института репродуктивной медицины Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России Татьяна Назаренко в интервью Агентству городских новостей «Москва».

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Усугубившуюся проблему бесплодия Назаренко объяснила изменением ментальных приоритетов, откладыванием создания семьи и деторождения, а также ростом аутоиммунных заболеваний, ожирения и эндокринно-метаболических нарушений. Также собеседница агентства указала на то, что возраст первый родов по сравнению с концом XX века вырос почти на 10 лет и приблизился к 30 годам.

Ранее в рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве разработали и утвердили первый клиентский путь для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Программа рассчитана на 12 месяцев, в нее входит комплекс исследований и лечение для пациентов с диагнозом бесплодие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».