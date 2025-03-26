Дать согласие на медицинское вмешательство станет проще

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления о запуске эксперимента по расширению способов подписания согласия или отказа на медицинское вмешательство. Подписывать можно будет не только ручкой на бумаге, но и электронной графической подписью на устройстве с сенсорным экраном. "Российская газета" познакомилась с содержанием проекта, а также сопроводительным письмом главы ведомства Максима Решетникова премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Электронная графическая подпись, которая ставится человеком собственноручно на специальном планшете с помощью стилуса, имеет ряд важных преимущества по сравнению с обычной подписью, пояснил "РГ" директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Заверять такую подпись печатью с чернилами не требуется, а документ не потеряется и не износится со временем. То же самое можно сказать про электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или простой электронной подписью с применением единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако для их использования необходимо устройство с доступом в интернет, а также ряд не самых простых действий со стороны самого пациента. Но состояние человека может быть слишком сложным, чтобы заниматься подобными вещами.

"Электронная графическая подпись значительно упрощает процесс подписания, что может иметь значение в экстренной ситуации. Сейчас нормативная рамка позволяет подписывать согласие на медицинское вмешательство или отказ от него либо собственноручно на бумаге, либо УКЭП или простой электронной подписью с применением ЕСИА. В отличие от данных способов, подписание электронной графической подписью не требует печати на бумажном носителе и взаимодействия с различными ресурсами и порталами через интернет. Подписанный таким способом документ будет загружаться в ЕМИАС, как и другая медицинская документация пациента", - рассказал Владимир Волошин.

Дополнить привычный сбор подписей шариковой ручкой на бумаге цифровой подписью стилусом на планшете правительству позволяет федеральный закон № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Первыми к эксперименту с подписями присоединяются медучреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы. Выбор региона был сделан с учетом инициативы самого столичного депздрава, следует из письма Решетникова Мишустину.

Собранные в электронном виде согласия или отказы от медицинского вмешательства будут направляться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы. В остальном для пациентов ничего не поменяется: действовать электронная подпись будет так же, как и обычная. Программа запуска эксперимента со сбором подписей уже прошла согласование с Минздравом, Минцифры, Минюстом, правительством Москвы, Роскомнадзором и Росздравнадзором.

"Проведение эксперимента важно не только для повышения доступности и создания условий для развития медицинской помощи, но и для перевода бумажного документооборота в электронный. Только на территории города Москвы количество бумажных согласий и отказов пациентов на медицинское вмешательство, которое формируется в течение года, исчисляется миллионами", - отметил Владимир Волошин.

Апробация цифровой инновации будет проходить в течение трех лет в Москве, после чего правительство оценит результаты эксперимента, и примет решение о том, стоит ли расширять его на другие регионы России. Привычный способ выразить свое согласие или отказ от медицинского вмешательства в бумажном виде у россиян также сохранится.

В течение жизни каждый человек подписывает десятки, а иногда и сотни согласий на медицинское вмешательство за себя и своих детей, напомнил "Российской газете" член общественного совета при Минэкономразвития России, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"С одной стороны, согласие или отказ - это значимый документ, поскольку речь идет в первую очередь о здоровье человека. Люди с каждым годом все больше внимания уделяют обоснованности медицинских операций, поэтому такие документы могут иметь принципиальное значение, в том числе при различных разбирательствах, и их не стоит недооценивать. С другой стороны, со временем одних только согласий на прививки и простейшие анализы за каждым человеком накапливается целая стопка, их надо напечатать, перевозить и где-то хранить, а также обеспечивать по запросу доступ к этим документам. В масштабах всей страны это многие тонны бумаги. Решить эту задачу поможет эксперимент с электронной графической подписью", - рассказал эксперт.

Выбор Москвы в качестве пилотного региона Петр Щербаченко назвал логичным, так как столичные медучреждения хорошо обеспечены как физическими устройствами для сбора электронных подписей, так и работой информационных систем.

Электронная графическая подпись способна выполнять роль биометрического идентификатора, а специальные программы могут мгновенно проверять ее принадлежность конкретному человеку, рассказал "РГ" руководитель R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК "Солар" Максим Бузинов. Проще говоря, современные технологии позволяют определять подделку наподобие того, как графологическая экспертиза способна делать это в отношении подписи обычной ручкой на бумаге.

"Сейчас динамическая биометрия используется для выявления фактов компрометации учетных данных или входа в корпоративные системы, так как "цифровой" почерк злоумышленника отличается от паттернов обращения с цифровыми устройствами легальных пользователей", - пояснил эксперт.

Чтобы киберпреступники не смогли использовать во вред людям подписи с планшетов, необходимо будет создать защищенную базу данных о "цифровом" почерке конкретного человека, а также предусмотреть другие меры безопасности, добавил он.