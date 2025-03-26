Стала известна доля отечественных лекарств на российском рынке

Две трети лекарственных препаратов в Россия - отечественные. Объем производства лекарств в РФ по итогам 2024 года вырос на 21,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64% <…>. То есть каждые две из трех упаковок, которые приобретаются сегодня, - они российские", - сказал он.

"Положительная динамика идет по всему рынку медизделий. Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году вырос у нас на 21,5% и составил около 800 млрд рублей", - отметил глава правительства, добавив, что в 2023 году объем производства составлял 612 млрд рублей.

Премьер добавил, что производство российских медицинских изделий также растет, хоть и не такими быстрыми темпами: в 2024 году оно составило 11%, а доля отечественных медизделий в продаже выросла до 30% по сравнению с 28% в 2023 году. Тем не менее, Мишустин призвал добиваться максимального замещения импорта:

"Я, когда посещаю регионы, все время смотрю и спрашиваю, от прикроватной тумбочки до ИВЛ: "Российское? Нет. Российское? Нет". Я говорю: "Делайте все!" Железяку, дверь - все, что угодно!".

Глава правительства отметил и темпы выполнения дорожных карт по импортозамещению в сфере медицины: на данный момент зарегистрировано 55 из 186 препаратов и 65 из 379 медизделий. Мишустин назвал особо важной регистрацию аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных и первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева.