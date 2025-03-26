Чем опасна легкая форма COVID-19

Новое исследование выявило, что даже легкая форма COVID-19 может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. У 130 респондентов, которые перенесли вирус, наблюдались значительные изменения в сердце и вегетативной нервной системе.

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Новые данные показали, что у пациентов, прошедших тестирование в течение шести недель после заражения, вариабельность сердечного ритма (ВСР) значительно снизилась. Этот показатель отражает способность сердца адаптироваться к физиологическим и эмоциональным изменениям. Исследование выявило, что у тех, кто проходил тестирование через два и шесть месяцев после инфицирования, ВСР улучшалась, но не достигала нормальных показателей контрольной группы, состоящей из неинфицированных участников.

Вариабельность сердечного ритма считается ключевым индикатором в здоровье сердечно-сосудистой системы, поскольку более низкий уровень ВСР указывает на плохую адаптацию сердца к различным стрессам.

«Исследование подтверждает необходимость реабилитационных программ даже для людей, перенесших COVID-19 в легкой форме и не госпитализировавшихся», — сообщает исследователь Одри Борги Сильва.

По ее словам, COVID-19 может усугубить прежние факторы риска, такие как высокий уровень холестерина, курение, диабет, ожирение и гипертония.

Результаты также показали дисбаланс в работе вегетативной нервной системы у участников, перенесших инфекцию. У них наблюдалось преобладание симпатической нервной системы над парасимпатической. Эти две системы отвечают за контроль непроизвольных функций организма, таких как частота сердечных сокращений, кровяное давление и температура тела. Парасимпатическая система, как правило, замедляет сердцебиение и способствует расслаблению, тогда как симпатическая система активируется в условиях стресса, увеличивая частоту сердечных сокращений.

«Нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы требует баланса между этими двумя системами. Влияние COVID-19 на эти механизмы вызывает дисбаланс, что может повышать риск сердечно-сосудистых проблем», — отмечает исследователь Альдаир Дарлан Сантос-де-Араужо.

Он добавляет, что наблюдаемая картина, включающая снижение вариабельности сердечного ритма и активизацию симпатической системы, указывает на высокую вероятность развития негативных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование также показало, что одышка была наиболее распространенным симптомом у людей с ухудшенной вегетативной регуляцией сердца. Однако другие симптомы также были зафиксированы: у половины участников наблюдалась усталость, большинство отметили частые головные боли и тревожность.