В двух популярных красках для волос нашли запрещенное вещество

В красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружено опасное запрещенное вещество. Об этом сообщает «Shot Проверка» в Telegram.

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В этих популярных в России красках нашли лилиаль, также известный как бутилфенил метилпропиональ. Этот токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему и может вызвать бесплодие. В 2023 году он был внесен в список запрещенных к использованию в косметике и парфюмерии компонентов.

Продукция с этим веществом в составе поступила на рынок Чехии. Главный санитарный врач республики Барбара Мацкова признала, что это является нарушением постановления Европарламента и Совета о косметических продуктах.

При этом отмечается, что в российских частных магазинах краски для волос этих брендов, в составе которых заявлен лилиаль, также продаются.

Ранее сообщалось, что в креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay нашли опасный канцероген бензол. Компания в срочном порядке отозвала всю партию косметического средства из торговых сетей.