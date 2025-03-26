Проснувшись среди ночи с онемевшей рукой, вы наверняка задумывались о причинах этого неприятного ощущения. Чаще всего виноват синдром запястного канала – коварное состояние, при котором срединный нерв в запястье подвергается сильному сдавливанию.

Основные виновники – неудобное положение руки, длительная работа за компьютером, повторяющиеся монотонные движения. Когда нерв находится под постоянным напряжением, он воспаляется, теряет эластичность, и как результат – онемение, покалывание, острая боль.

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Женщины рискуют чаще мужчин: гормональные изменения, беременность и менопауза увеличивают вероятность защемления нерва. Не стоит списывать все на усталость – при регулярных симптомах лучше обратиться к неврологу и провести диагностику.

Подробнее об этом синдроме рассказала в своем видео врач Анастасия Войтенкова.