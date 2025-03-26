Стало известно, сколько россиян прошли профилактические осмотры в 2024 году

109 млн россиян прошли профилактические осмотры в 2024 году, этот показатель за шесть лет увеличился почти в 1,5 раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"В прошлом году профилактические осмотры прошли 109 млн человек, хотя еще шесть лет назад их было практически в 1,5 раза меньше", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги, в том числе онкозаболевания, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, гепатит.