Врачи спасли жизни матери и недоношенного младенца

В Красноуфимске благодаря оперативным действиям врачей районной больницы и специалистов Центра медицины катастроф были спасены 32-летняя Ирина Алексеева и её новорождённый сын. Инцидент, произошедший год назад, стал известен только сейчас, когда Минздрав Свердловской области рассказал о нём.

Беременность женщины протекала сложно, и накануне плановой госпитализации она потеряла сознание.

«У пациентки это третья беременность, до этого было два кесарева сечения, — рассказала акушер-гинеколог районной больницы Оксана Полежаева. – Женщину планировалось госпитализировать в областной перинатальный центр через 3 дня, так как было выявлено предлежание плаценты с признаками врастания в области послеоперационного рубца».

Жизнь ребёнка оказалась под угрозой.

В помощь коллегам районной больницы на вертолёте санитарной авиации в Красноуфимск из Екатеринбурга прибыли специалисты Территориального центра медицины катастроф — акушер-гинеколог Сергей Агафонов и анестезиолог-реаниматолог Александр Костенецкий. Медики провели экстренное кесарево сечение, остановив опасное кровотечение. Новорождённый мальчик весом 2080 граммов не подавал признаков жизни, сердцебиение практически не прослушивалось, но неонатолог успешно его реанимировал.

«У пациентки произошёл разрыв матки в области послеоперационного рубца, она потеряла более 4,5 литра крови. То, что мать и ребёнок остались живы, можно назвать чудом», —сказал зав. акушерско-гинекологическим отделением больницы Юрий Шахурин.

В результате сложной операции оба пациента были стабилизированы. Позже Ирина была эвакуирована в Екатеринбург для дальнейшего лечения, а её сын в специализированный медцентр.

Благодаря профессионализму и слаженной работе медицинской команды Ирина с сыном быстро восстановились и чувствуют себя хорошо. Маленькому Мише уже исполнился годик, и он уже ходит.

Врачи всегда должны быть готовы к неожиданным ситуациям. В 2025 году в Свердловской области стартовал проект минздрава по повышению квалификации и профессиональных навыков персонала акушерских стационаров первого уровня. Как сообщало информагентство «Уральский меридиан», ситуационные тренинги проходят врачи, средний медперсонал и административный персонал в реальных условиях больниц. Обучение уже прошли больницы Богдановича, Бисерти, Ачита, Режа, Шали, Нижних Серёг, Новой Ляли, Верхотурья и Верхней Салды.