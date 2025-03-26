Новая вспышка опасной инфекции началась среди россиян в Таиланде

В Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным источника, от очередной опасной инфекции страдают как взрослые, так и дети. Россияне жалуются на температуру под 40 градусов, жуткую боль в горле, кашель и сильные высыпания на языке и теле. Из-за этого им приходится пить антибиотики.

Отмечается, что отдыхающие, которым пока удается не подхватить вирус, теперь боятся покидать отели, выезжать в город и на экскурсии.

«С начала года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины, — говорится в сообщении. — При этом за последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев».

Ранее в марте у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Отдыхающая в азиатской стране жительница Москвы рассказала, что заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.