В Британии впервые зафиксировали заражение птичьим гриппом у овец

Выяснилось, что вирус птичьего гриппа способен сохранять жизнеспособность в сырье в течение двух месяцев.

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В Великобритании зафиксирован первый случай заражения домашней овцы вирусом птичьего гриппа. Инцидент произошел в регионе Йоркшир, где проводилась плановая проверка животноводческой фермы.

Примечательно, что заражение произошло на территории, где ранее содержались птицы, инфицированные H5N1. Из всего поголовья заболела только одна овца, при этом специалисты подчеркивают низкий риск распространения вируса среди домашнего скота и для населения в целом.

Зараженное животное было немедленно изолировано для предотвращения возможного распространения инфекции. Ветеринарные службы призвали фермеров соблюдать строгие правила гигиены и незамедлительно сообщать о любых подозрительных симптомах в Агентство по охране здоровья животных и растений.

Недавно были опубликованы результаты исследований, показавшие способность вируса птичьего гриппа сохраняться в сыре на протяжении двух месяцев. В ходе экспериментов ученые создали образцы мини-сыров с различным уровнем кислотности (от 6,6 до 5,0 pH) для изучения влияния окисления молока на активность вируса H5N1.