В Оренбурге врачи спасли двухлетнего ребенка, выпившего химическое средство
Врачи Областной детской клинической больницы Оренбурга спасли двухлетнего мальчика, который выпил концентрированное химическое средство для чистки поверхностей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Ребенок поступил в больницу с химическим ожогом слизистой пищевода. По словам семьи маленького пациента, ребенок выпил «Азелит». Сейчас мальчик находится в реанимации. По словам врачей, ему предстоит нелегкий и долгий путь к выздоровлению.
«Самые распространенные причины ожогов – выпитые детьми щелочесодержащие растворы и другая бытовая химия. Последствия всегда очень серьезные. Одно из них – формирование рубца в месте заживления пищевода, что приводит к нарушению глотания и в дальнейшем могут потребоваться сложные операции. А порой и опасные для жизни маленьких пациентов», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Андрей Бобров.