Врачи спасли двухлетнего ребенка, выпившего химическое средство

Врачи Областной детской клинической больницы Оренбурга спасли двухлетнего мальчика, который выпил концентрированное химическое средство для чистки поверхностей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Ребенок поступил в больницу с химическим ожогом слизистой пищевода. По словам семьи маленького пациента, ребенок выпил «Азелит». Сейчас мальчик находится в реанимации. По словам врачей, ему предстоит нелегкий и долгий путь к выздоровлению.