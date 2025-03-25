Зарегистрирован первый в РФ биоаналог препарата для терапии инфаркта

Первый в России биоаналог препарата, который применяется в качестве терапии острого инфаркта миокарда и острого ишемического инсульта, зарегистрировал Минздрав РФ. Препарат получен с использованием технологии рекомбинантных ДНК, сообщили ТАСС в пресс-службе фармацевтической компании-разработчика "Генериум".

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«Минздрав России выдал компании "Генериум" регистрационное удостоверение на препарат "Нектелиза" (МНН: тенектеплаза), который является фибринолитическим средством. Одобренные показания к применению биоаналогичного препарата - тромболитическая терапия острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у взрослых», — говорится в сообщении.

Как пояснили эксперты, действующим веществом препарата является тенектеплаза, которая представляет собой рекомбинантный фибрин-специфический модифицированный активатор плазминогена, способный растворять сгустки крови, с возможностью однократного болюсного введения. Препарат создан по технологии рекомбинантной ДНК с использованием клеточной линии CHO (Chinese hamster ovary - клетки яичника китайского хомячка).

Одобренные показания к применению препарата - тромболитическая терапия острого инфаркта миокарда у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет и тромболитическая терапия острого ишемического инсульта у взрослых в течение 4,5 часов с момента появления симптомов, после исключения внутричерепного кровоизлияния.

«Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности в мире. Мы расширяем портфель компании за счет препарата-тромболитика, который вводится болюсно, а значит, сокращает время оказания экстренной помощи, что может иметь решающее значение при ишемическом инсульте и инфаркте миокарда», — цитирует пресс-служба гендиректора АО "Генериум" Даниила Талянского.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек - это 32% от всех случаев смерти в мире. 85% летальных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний были вызваны инфарктом миокарда и инсультом.