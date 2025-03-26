Кардиохирурги прооперировали двух мужчин с разрывом аорты

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) спасли двух мужчин с разрывом аорты. Они оба почувствовали удары, похожие на взрыв в груди и сразу обратились к врачам, пишет КП-Челябинск.

Александр Забута и Денис Хакимов почти в одно время поступили в ЧОКБ, однако с разными симптомами. У Александра было подозрение на инфаркт миокарда, а у Дениса из-за боли в спине и кашля подозревали пневмонию.

«В грудной клетке как будто произошел взрыв, в глазах потемнело, потом прояснилось. Думал, отлежусь. До обеда полежал, легче не стало. Пришлось вызвать скорую», – вспоминает Александр.

Во время диагностики оказалось, что у Александра лопнувшая гигантская аневризма восходящего отдела аорты и расслоение дуги аорты. У него в организме уже пострадали несколько жизненно важных органов.

«Мы сразу поняли, что необходимо менять дугу аорты, протезировать ветви аорты с помощью специальных стентграфтов. В нисходящий отдел аорты необходимо было устанавливать специальный комбинированный стентграфт, а восходящий отдел аорты заменить специальным протезом. Также протезом необходимо было заменить и аортальный клапан», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии Михаил Нуждин.

У Дениса КТ с контрастом показало, что у него вовсе не пневмония, а более серьезная причина тяжелого состояния.

«Был резкий удар в грудь со стороны спины, где-то между лопаток, как будто молотом стукнули сильно-сильно. И сильная одышка», – вспоминает Денис.

Мужчина приехал в больницу уже подключенный к аппарату ИВЛ. Врачи осмотрели его и решили оперировать сразу.

«Необходимо было восстанавливать запирательную функцию аортального клапана и менять тот участок аорты, который был расслоен. Пациента привезли во второй половине дня, а операция закончилась поздно ночью», – рассказывает Михаил Нуждин.

Врачи отмечают, что разрыв аорты очень опасное заболевание и в 99% случаев люди без лечения погибают в течение 3 дней. Сами операции тоже довольно сложная процедура, которая длится от 6 до 16 часов, а во время ее проведения все жизненно важные функции организма замещают аппараты искусственного кровообращения.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Свердловской области благодаря современным технологиям врачи восстановили здоровье пациента после инсульта, открыв новые возможности для лечения сосудистых заболеваний.