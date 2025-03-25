Женщина неделю списывала симптомы инфаркта на менопаузу

В США женщина почти неделю игнорировала опасные симптомы и перенесла инфаркт. Об этом она рассказала в соцсетях.

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Никки, агент по недвижимости из штата Техас, считала себя совершенно здоровой, но в 46 лет внезапно почувствовала боль в плече и приступы тошноты. Она решила, что эти симптомы связаны с пременопаузой, однако они оказались признаками приближающегося сердечного приступа. Примерно через неделю у Никки случился инфаркт. В тот день она проснулась и выпила кофе, а затем почувствовала нарастающее давление в груди. Затем боль из плеча начала распространяться вниз по руке. Тогда женщина пошла в душ и, испытав облегчение, поехала на прием к врачу по поводу другой проблемы со здоровьем.

«В кабинете врача я рассказала ему о случившемся, и он сказал, что если это повторится, мне следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи», — вспоминает американка.

Ухудшение, о котором предупредил доктор, произошло спустя час. Она почувствовала, что ее грудь сдавливает, и боль стала невыносимой. Тогда Никки сразу же обратилась за медицинской помощью и оказалась в больнице, где врачи диагностировали сердечный приступ.

Уже находясь в больничной палате, Никки решила записать видео для TikTok, чтобы призвать людей обращать внимание на посылаемые организмом сигналы в виде необычных болевых ощущений. Она отметила, что сейчас чувствует себя уже гораздо лучше.