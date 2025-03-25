Желающая избавиться от насморка россиянка засунула в нос уголь

В городе Долгопрудном Московской области желающая избавиться от насморка женщина засунула в нос уголь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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По данным издания, россиянка обратилась к медикам из-за проблем с дыханием и обильными выделениями из носа. Кроме того, пациентка страдала от неприятного запаха из пазух.

Врачи осмотрели женщину и обнаружили у нее в носу кусок угля. Ее тут же направили на операцию. За 40 минут медики частями извлекли из носа женщины уголь, застрявший в грибковых наростах.

Сотрудники больницы заподозрили, что уголь был каменный — на это указывает твердость извлеченных частиц. Позже выяснилось, что пациентка с его помощью хотела избавиться от мучившего ее насморка.

Женщина после операции еще несколько дней была под наблюдением медиков, позже ее отправили долечиваться домой.

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