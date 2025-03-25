Медики спасли жизни пожилой пары

Медицинская помощь потребовалась труженикам тыла - 102-летней Нине Николаевне и 94-летнему Алексею Михайловичу Ивановым.

В ноябре прошлого года Нина Николаевна, проживающая в селе Могутово, получила тяжелую травму — перелом тазобедренного сустава. Скорая помощь быстро доставила её в Бузулукскую больницу имени Н.А. Семашко. Команда хирургов во главе с Валерием Григорьевым и Сергеем Ефремовым провела сложную операцию по замене сустава. Всего через шесть часов после травмы пациентка уже находилась на операционном столе.

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На следующий день в ту же больницу поступил Алексей Михайлович с острым коронарным синдромом, вызванным стрессом. Врачи Алексей Сурков и Елена Бусаргина подготовили пациента к установке кардиостимулятора, а операцию провел Марс Исхаков.

Сегодня оба ветерана находятся дома в удовлетворительном состоянии. За их здоровьем следят специалисты местной амбулатории в Могутове.

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