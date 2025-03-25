Нейрохирурги прооперировали мужчину с крупной опухолью мозга

В Бурятии нейрохирурги республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко спасли 38-летнего пациента с крупной опухолью мозга. Ему провели сложнейшую операцию.

Как сообщили в минздраве региона, пару месяцев назад мужчина почувствовал, что у него стало снижаться зрение, двоиться в глазах и нарушилась координация. Пропал аппетит, периодически кружилась голова и покидали силы.

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В небольшой районной поликлинике не смогли определить причину, поэтому мужчина обратился в РКН. Врачи быстро установили - в затылочной области пациента растет опухоль в мозжечке. Она уже достигла размера мячика для пинг-понга и давила на ствол головного мозга, который отвечает за жизнедеятельность организма.

Единственный метод лечения - удаление. Нейрохирурги Василий Хунданов и Доржи Цыденжапов на следующий день провели сложнейшую операцию. Она длилась почти четыре часа.

Вмешательство прошло успешно, уже 11 марта на МРТ не было обнаружено признаков объемного образования. Состояние пациента улучшилось, через восемь дней его выписали домой.