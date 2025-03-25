Пригодится аллергикам: календарь цветения деревьев и кустарников

Из-за нынешней аномально теплой зимы деревья зацветают значительно раньше обычного. А это значит, что в Московском регионе начинается сезон аллергии на пыльцу растений.

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Сезонные аллергические реакции в ответ на вдыхаемую пыльцу врачи называют поллинозом, или сенной лихорадкой. Здоровая иммунная система действует тихо, не доставляя человеку видимых неудобств. Но порой иммунитет вдруг начинает бороться с тем, что постоянно окружает человека. Причинами такого сбоя могут быть генетическая предрасположенность, дефицит микроэлементов и заболевания легких и бронхов. И тогда внезапно обнаруживается аллергия на домашнюю пыль, пыльцу растений, продукты, кошачью шерсть.

Хорошо, если все ограничивается легким насморком и заложенностью носа. Хуже, если появляется резь в глазах, человек непрерывно чихает и кашляет. Болезнь может сопровождаться отеками, одышкой, слабостью, бессонницей, депрессивным состоянием. Самый же неблагоприятный вариант — развитие бронхиальной астмы и тяжелых аллергических осложнений, вплоть до анафилактического шока.

Чаще всего встречается аллергия на пыльцу березы (чувствительность к ней отмечается у 8–16 процентов людей). Исследования показали, что пыльца может разноситься ветром на несколько километров. Так как это дерево чрезвычайно распространено в средней полосе, то легко представить масштаб проблемы.

Что делать страдающим поллинозом? Максимально уменьшить контакт с аллергеном. Не выходить на улицу днем, особенно в сухую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе особенно высока. Дождь прибивает ее к земле, и тогда можно гулять. Нос лучше прятать под защитной маской, глаза — за очками; несколько раз в день полоскать горло и промывать нос слегка соленым раствором или же просто теплой водой. Вернувшись с улицы, каждый раз умываться или лезть под душ, чтобы смыть пыльцу. Дома хорошо бы использовать очистители воздуха, проводить регулярную влажную уборку и спать с закрытыми окнами. Если всех этих мер оказывается недостаточно, надо идти к врачу. Лучше — сразу к аллергологу, иначе можно долго и безуспешно лечиться от «ОРВИ» или «вазомоторного ринита». Для правильной диагностики важны два фактора: ежегодное обострение болезни в определенный период времени и появление в крови иммуноглобулинов — аллергических антител. Также врач может провести кожные пробы с различными аллергенами. Осмотр желателен в разгар заболевания. А вот кожные пробы с разными аллергенами во время обострения не проводятся. Анализы крови на иммуноглобулины можно брать в любое время.

Первое средство от поллиноза — антигистаминные препараты. Следует знать, что прием дешевых лекарств первого поколения сопровождается сонливостью, недопустимой, если человек садится за руль. Современные препараты дороже, зато почти не имеют «побочки». Но таблетки устраняют симптомы, но не лечат само заболевание, которое может прогрессировать. Тогда, точно зная ее причину, проводится гипосенсибилизация — снижение чувствительности организма к конкретному аллергену. Для этого пациенту вводят минимальное количество этого аллергена, затем дозу понемногу увеличивают. Постепенно организм привыкает и перестает так остро реагировать на зловредную пыльцу. Как правило, наибольшего эффекта — 70 процентов — достигают после трех курсов гипосенсибилизации.

Конец марта — начало апреля: сезон аллергии стартует с началом цветения вербы. Симптомы: кашель, насморк и повышение температуры.

— начало апреля: сезон аллергии стартует с началом цветения вербы. Симптомы: кашель, насморк и повышение температуры. Конец апреля — конец мая: время цветения березы, дуба, ясеня, тополя, ивы (вербы), клена, вяза, осины. Период испытания для аллергиков.

— конец мая: время цветения березы, дуба, ясеня, тополя, ивы (вербы), клена, вяза, осины. Период испытания для аллергиков. Середина мая — середина июня: цветут ель и сосна. Симптомы аллергии на их пыльцу — кожные высыпания, зуд, чихание, заложенность носа, сухой кашель.

— середина июня: цветут ель и сосна. Симптомы аллергии на их пыльцу — кожные высыпания, зуд, чихание, заложенность носа, сухой кашель. Альстромерия — один из немногих гипоаллергенных цветов, можете дарить его без опасений.

— один из немногих гипоаллергенных цветов, можете дарить его без опасений. Июль — сентябрь: цветет полынь, растущая почти на всей территории страны. В тяжелых случаях аллергия на ее пыльцу у людей с астматическими заболеваниями может вызывать приступы удушья.

цветет полынь, растущая почти на всей территории страны. В тяжелых случаях аллергия на ее пыльцу у людей с астматическими заболеваниями может вызывать приступы удушья. Май — октябрь: кому щи из крапивы, а кому — респираторная и пищевая аллергия на пыльцу цветущего растения, когда возникает жжение во рту, отек губ или языка.

кому щи из крапивы, а кому — респираторная и пищевая аллергия на пыльцу цветущего растения, когда возникает жжение во рту, отек губ или языка. Май — сентябрь: симптомами аллергии на «царицу цветов» — прекрасную розу — могут стать ринит, риносинусит, конъюнктивит, крапивница и в тяжелых случаях — отек Квинке.

симптомами аллергии на «царицу цветов» — прекрасную розу — могут стать ринит, риносинусит, конъюнктивит, крапивница и в тяжелых случаях — отек Квинке. Середина августа — середина октября: популярный осенний цветок астра часто может стать причиной аллергической реакции.

— середина октября: популярный осенний цветок астра часто может стать причиной аллергической реакции. Середина мая — начало июня: одуванчик не просто сорняк, но и причина слез аллергиков. Может «порадовать» повторным цветением осенью.

— начало июня: одуванчик не просто сорняк, но и причина слез аллергиков. Может «порадовать» повторным цветением осенью. Апрель: дачи начинают благоухать ароматом гиацинтов. Крупная пыльца в тяжелых случаях вызывает аллергический отек, затрудняющий дыхание.

дачи начинают благоухать ароматом гиацинтов. Крупная пыльца в тяжелых случаях вызывает аллергический отек, затрудняющий дыхание. С июня по осень цветет подорожник, его пыльца — высокоаллергенное соединение.

цветет подорожник, его пыльца — высокоаллергенное соединение. Начало июля: зацветает липа. Согласно исследованиям, аллергические реакции на ее пыльцу встречаются гораздо реже, чем на пыльцу березы.

В Госдуме предлагают разрешить аллергикам брать оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков. «Вечерняя Москва» выясняла, как будет реализовываться эта инициатива и является ли аллергия основанием для отпуска.