У мужчины сгнили зубы из-за пристрастия к энергетикам

39-летний житель Великобритании Николас Мадфорд лишился 10 зубов из-за пристрастия к энергетическим напиткам. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

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Мадфорд рассказал, что начал употреблять энергетики более 20 лет назад. Вкус этих популярных напитков так ему понравился, что со временем он стал употреблять по 21 банке в неделю.

Из-за пагубного пристрастия к энергетикам и плохой гигиены полости рта зубы британца начали гнить, крошиться и ломаться. Несмотря на это, он в течение 10 лет не посещал стоматолога, так как испытывал панический страх перед врачами.

Изменить ситуацию Мадфорд захотел лишь после того, как у него по пути на работу выпал передний зуб. Он отправился в одну из клиник в Турции, где врачи удалили ему 10 разрушившихся зубов и заменили их на имплантаты, а на остальные зубы установили виниры. Масштабное стоматологическое лечение обошлось британцу в девять тысяч фунтов (более 989 тысяч рублей). По словам мужчины, это решение было лучшим в его жизни, поскольку теперь он наконец может уверенно улыбаться.

Ранее звезда группы Hi-Fi певец Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. 51-летний артист признался, что обновил виниры и коронки, общая стоимость которых составила 2,5-3 миллиона рублей.