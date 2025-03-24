Вирусолог ответил, стоит ли ждать новых штаммов коронавируса в России

Новые штаммы коронавируса продолжат появляться в России, заявил «КП-Новосибирск» вирусолог Сергей Нетесов. При этом эксперт усомнился, что они будут более опасны, чем варианты 2020–2023 годов.

© РИА Новости

«Так как новые больные появляются каждый день, то вероятность того, что появятся и новые штаммы, — 100%. <...> Новые штаммы появляются все время, так как штамм — это изолят вируса, выявленный от конкретного больного», — подчеркнул Нетесов.

Он отметил, что коронавирус перестал быть пандемичным и перешел в разряд сезонных заболеваний. Однако, по его мнению, неправильно считать, что COVID-19 перестал быть опасным. От коронавируса продолжают умирать люди, пояснил эксперт.

С 10 по 16 марта 2025 года в Москве выявлено 725 новых случаев COVID-19. Всего были госпитализированы 39 человек. За этот же период четверо столичных пациентов скончались.