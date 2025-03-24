Опасный грибок заражает кошек в Рио-де-Жанейро

В Бразилии наблюдается серьезная вспышка споротрихоза, переносимого кошками. Учёные указывают на необходимость усиления контроля над грибковыми заболеваниями.

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Грибковая инфекция характеризуется значительным генетическим разнообразием возбудителя. Исследование, возглавляемое доктором Андерсоном Мессиасом Родригесом, включало анализ 104 изолятов грибов рода Sporothrix с акцентом на гене 3-карбоксимуконат-циклазы (КМЦ).

В результате было выявлено 79 различных генетических вариаций, что свидетельствует о более высоком уровне генетического разнообразия вида, чем предполагалось ранее. Молекулярный анализ показал выраженный полиморфизм у Sporothrix brasiliensis и Sporothrix schenckii.

Кроме того, воздействие загрязняющих веществ, таких как бензол, толуол и полициклические ароматические углеводороды, может играть роль в этой эволюции. Высокая частота производных аллелей у S. brasiliensis указывает на быструю адаптацию, что потенциально может привести к увеличению вирулентности. Эти данные подчеркивают необходимость усиления мониторинга грибковых заболеваний, особенно в регионах с ростом случаев споротрихоза, передаваемого кошками, сообщает Science XXI.