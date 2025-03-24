Опасный грибок заражает кошек в Рио-де-Жанейро
В Бразилии наблюдается серьезная вспышка споротрихоза, переносимого кошками. Учёные указывают на необходимость усиления контроля над грибковыми заболеваниями.
Грибковая инфекция характеризуется значительным генетическим разнообразием возбудителя. Исследование, возглавляемое доктором Андерсоном Мессиасом Родригесом, включало анализ 104 изолятов грибов рода Sporothrix с акцентом на гене 3-карбоксимуконат-циклазы (КМЦ).
В результате было выявлено 79 различных генетических вариаций, что свидетельствует о более высоком уровне генетического разнообразия вида, чем предполагалось ранее. Молекулярный анализ показал выраженный полиморфизм у Sporothrix brasiliensis и Sporothrix schenckii.
Кроме того, воздействие загрязняющих веществ, таких как бензол, толуол и полициклические ароматические углеводороды, может играть роль в этой эволюции. Высокая частота производных аллелей у S. brasiliensis указывает на быструю адаптацию, что потенциально может привести к увеличению вирулентности. Эти данные подчеркивают необходимость усиления мониторинга грибковых заболеваний, особенно в регионах с ростом случаев споротрихоза, передаваемого кошками, сообщает Science XXI.