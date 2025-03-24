Инфекционист предупредил об опасности кори

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета и кандидата медицинских наук Алексея Ртищева, корь опасна своими осложнениями, среди которых пневмония, отит, а в редких случаях – энцефалит, поражающий головной мозг. При энцефалите могут наблюдаться судороги, нарушение сознания и другие неврологические симптомы.

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Врач подчеркнул важность своевременной вакцинации как наиболее эффективного способа защиты от кори. Прививка создает стойкий иммунитет к вирусу, предотвращая заболевание или снижая риск развития тяжелых осложнений. Также он призвал родителей внимательно относиться к графику вакцинации детей и не отказываться от прививок без медицинских показаний. Он также рекомендовал проверять свой прививочный статус и при необходимости делать ревакцинацию.

В заключение специалист отметил, что профилактика кори – это общая ответственность общества. Только благодаря высокому уровню вакцинации можно предотвратить распространение вируса и защитить наиболее уязвимые группы населения.

Помимо вакцинации важную роль играет своевременное обращение к врачу при появлении первых симптомов кори, таких как высокая температура, кашель, насморк и характерная сыпь. Ранняя диагностика позволяет начать лечение и предотвратить развитие осложнений. Врач сможет назначить симптоматическую терапию, направленную на облегчение состояния больного, а также контролировать его состояние на предмет возможных осложнений.

Не стоит заниматься самолечением кори, так как это может привести к нежелательным последствиям. Народные методы и непроверенные средства не способны уничтожить вирус и могут лишь усугубить ситуацию. Только квалифицированный медицинский специалист может оценить состояние пациента и назначить адекватное лечение.

Важно помнить, что корь является высоко заразным заболеванием, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить окружающих. Больному следует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми, особенно с детьми и беременными женщинами. Необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Таким образом, вакцинация, своевременное обращение к врачу и соблюдение мер предосторожности являются ключевыми факторами в борьбе с корью. Только совместными усилиями можно предотвратить распространение этого опасного заболевания и защитить здоровье населения.