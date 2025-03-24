Врачи спасли мужчину с размозженным черепом

В Находке Приморского края медики городской больницы спасли работника строительной компании, на которого упала объемная металлическая конструкция. Борьба за его жизнь длилась 20 дней.

Как сообщает Telegram-канал Находкинской больницы, пострадавший в результате производственной травмы мужчина был доставлен в отделение реанимации в коме. Он получил многочисленные переломы костей свода, основания черепа и лица.

В медучреждении его немедленно обследовали на компьютерном томографе. В результате было обнаружено скопление значительного количества крови внутри черепной коробки пострадавшего. Гематома сдавливала его мозг, что могло привести к необратимым нарушениям в нем.

Операционной бригадой в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога, анестезиста и операционной медсестры была проведена экстренная операция, длившаяся 3,5 часа. Медики удалили пациенту 100-миллилитровую гематому. Также были выявлены места повреждения сосудов мозга и устранены источники кровотечения. Кроме того, специальными коллагеновыми пластинами врачи провели герметизацию твердой мозговой оболочки.

Однако на этом борьба за жизнь пациента не закончилась. Мужчина поступил в отделение реанимации, где долгое время находился на искусственной вентиляции легких. Сознание к больному вернулось только на девятые сутки. Сейчас его уже выписали домой, и он продолжает лечение амбулаторно.