Минздрав планирует снизить временную нетрудоспособность на 15%

Показатель временной нетрудоспособности в России планируется снизить на 15% к 2030 году – об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%», – цитирует министра здравоохранения ТАСС.

По его словам, более 70% случаев временной нетрудоспособности среди населения приходится на инфекционные заболевания, поэтому важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных листов доступными мерами. Требуется расширять систему мониторинга, изучая случаи заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым. Также среди необходимых мер – проведение вакцина-профилактики среди населения.