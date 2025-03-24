Женщина рассказала о внезапном инфаркте в 46 лет

Кардиологи продолжают фиксировать тревожную сатистику по инфарктам и инсультам, которые в последние годы все чаще встречаются у людей в возрасте до 50 лет.

Своей историей поделилась 46-летняя жительница Техаса, представившаяся в соцетях Ники. Женщина не могла проверить, что столкнется с "сердечной" проблемой - до выхода на пенсию еще далеко.

Первым симптом, который она проигнорировала, был связан с необычной болью в левом плече. Скорее всего, "отлежала руку", решила женщина.

За сутки до сердечного приступа она вновь проснулась с больным плечом, а заодно и с сильной тошнотой, приводит подробности Daily Mail. Однако американка отправилась пить кофе в надежде, что "отпустит". Но состояние ухудшилось: грудь как будто сжималась. При этом боль от плеча начала опускаться по всей руке. Тогда Ники пошла в душ, чтобы попытаться там прийти в себя, но предупредила мужа, что плохо себя чувствует.

В этот день она обратилась к врачу и он предложил обследоваться. Хотя, судя по развивающимся событиям, необходимо было вызывать скорую помощь. Уже через час после приема женщина ощутила резкую боль и тяжесть в груди. Дискомфорт в руке тоже стал более ощутимым. Позже она сама добралась до "неотложки", где ее тут же увезли в реанимацию, диагностировав сердечный приступ.

Между тем медики не нашли у нее бляшек или закупоренных артерий. Женщине предстоит пройти дополнительные обследования.

Ранее кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев обратил внимание на "сердечные" симптомы, которые достаточно легко отличить от сигналов других заболеваний. Например, если боль в груди возникает при физической нагрузке и быстро проходит в покое, надо как можно быстрее обратиться за помощью.