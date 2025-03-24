Врачи России начали фиксировать все больше «самокатных травм»

Данила Ананьин, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра (ЕМС), рассказал в беседе с RT, какие травмы могут случиться из-за езды на электросамокате.

«Исследования последних лет отмечают тенденцию к росту так называемой самокатной травмы как среди детей, так и среди взрослых. У детей преобладают травмы головы и лица: ушибы, ссадины, сотрясения мозга, которые часто возникают из-за удара лица о руль. Также распространены переломы верхних и нижних конечностей, причём чаще страдают руки из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении», — объяснил эксперт.

По его словам, среди взрослого населения чаще встречаются переломы нижних конечностей (например, оскольчатые переломы области коленного сустава) и верхних конечностей.

«Электросамокаты сравнимы по своим скоростям с мотоциклами, а травмы как водителей с пассажирами, так и пешеходов могут быть тяжёлыми по последствиям или даже смертельными. Так, среди наиболее опасных травм могут встречаться ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие. Если говорить про последствия переломов конечностей, результатом даже самого успешного лечения может быть развитие посттравматического остеоартрита повреждённого сустава, который проявляется в преждевременном износе хряща сустава, болях и ограничении движений в нём», — предупредил врач.

Он также привёл примеры, людям с какими заболеваниями лучше вообще избегать поездок на самокате.

«Пациентам с остеопорозом, сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, эпилепсией, ревматоидными заболеваниями, пациентам, длительно принимающим гормональные препараты. Людям с болезнями сердца, имплантированными кардиостимуляторами, стентами и искусственными клапанами, длительно принимающим антикоагулянтную терапию. Людям с этими заболеваниями лучше избегать поездок на самокате, так как у них повышен риск инфекций, тяжёлых последствий при травмах, например сложных переломов при падении, ухудшения заживления ран», — посоветовал собеседник RT.

В целом специалист посоветовал соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку (перчатки, шлем, налокотники и наколенники), соблюдать скоростной режим.

Кроме того, по его словам, перед поездкой на самокате необходимо проверить работу тормозной системы, давление в шинах, прочность прикрепления элементов самоката.

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