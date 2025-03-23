Онколог предупредил, кто чаще страдает от рака почки

В группе риска курящие, полные.

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Заболевают не только пожилые.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

«Факторы риска есть, но это скорее те факторы, при наличии которых вероятность развития этого заболевания несколько выше, чем у условно здорового пациента. Это курение, избыточная масса тела, это мужской пол — у мужчин это возникает чаще где-то раза в три. Это возраст — в группе 60+ вероятность развития рака почки выше. Но это заболевание не из тех болезней, которые практически никогда не встречаются у молодых — обычный классический почечноклеточный рак чаще встречается у молодых пациентов тоже».

Ранее онколог развеял миф о взаимосвязи рака и стресса. Эмоциональное напряжение может усугубить течение заболеваний, но не стать их причиной.