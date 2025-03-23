Блогер рассказал, к чему привело использование «Оземпика» для похудения

Блогер Дезире Родригес облысела после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время стал популярным средством для снижения веса. Историю девушки опубликовало издание New York Post.

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Блогер поделилась, что во время приема препарата у нее началось не только снижение веса, но и выпадение волос. Через девять месяцев после того, как ей удалось сбросить 15 килограммов, Родригес рассказала журналистам, что потеря волос не прекратилась.

«Примерно на третьем или четвертом месяце лечения я заметила, что при принятии душа выпадают пучки волос, которые собираются в целую копну... Каждый раз, когда я мою голову, волос выпадает больше обычного», — передает ее слова издание.

В конце февраля стало известно, что почти 80 британских граждан умерли из-за применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе «Оземпика» и «Тирзепатида». Незадолго до этого жители США начали сталкиваться со слепотой после использования препарата «Оземпик».