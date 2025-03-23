Названы неочевидные симптомы гипотиреоза

Щитовидная железа — это небольшой орган, расположенный в передней части шеи, который играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, роста и развития организма. Снижение функции щитовидной железы, известное как гипотиреоз, может привести к различным симптомам и проблемам со здоровьем. Об основных признаках гипотиреоза и их значении рассказал «Вечерней Москве» врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.

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Усталость и слабость

Одними из первых и наиболее распространенных признаков снижения функции щитовидной железы являются постоянная усталость и общая слабость.

Люди с гипотиреозом часто чувствуют себя уставшими даже после полноценного сна. Это связано с тем, что недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ, что приводит к снижению уровня энергии.

Увеличение веса

Гипотиреоз может привести к увеличению веса, даже если человек не изменяет свои привычки в питании и физической активности.

Замедленный обмен веществ означает, что организм сжигает меньше калорий, что может привести к накоплению жира. Это особенно заметно в области живота и бедер.

Холодная непереносимость

Люди с пониженной функцией щитовидной железы часто испытывают холодную непереносимость. Это связано с тем, что гормоны щитовидной железы помогают регулировать температуру тела.

При их недостатке организм теряет способность поддерживать нормальную температуру, что приводит к ощущению холода.

Сухая кожа и волосы

Недостаток гормонов щитовидной железы может привести к ухудшению состояния кожи и волос. Кожа становится сухой, грубой и может шелушиться. Волосы становятся ломкими, тусклыми и могут начать выпадать. Эти изменения происходят из-за нарушения обмена веществ и недостатка влаги.

Проблемы с пищеварением

Гипотиреоз может вызвать замедление пищеварительных процессов, что приводит к запорам. Это происходит из-за снижения активности кишечника, что затрудняет нормальное переваривание пищи. Люди с гипотиреозом могут также испытывать дискомфорт в животе и вздутие.

Депрессия и изменения настроения

Снижение функции щитовидной железы может оказывать влияние на психическое здоровье. Люди с гипотиреозом часто испытывают депрессию, тревожность и изменения настроения. Это связано с тем, что гормоны щитовидной железы влияют на уровень серотонина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение.

Замедление сердечного ритма

Гипотиреоз может привести к замедлению сердечного ритма (брадикардии). Это происходит из-за того, что недостаток гормонов щитовидной железы замедляет работу сердца. Люди могут ощущать усталость, одышку и даже головокружение.

Проблемы с менструальным циклом

У женщин гипотиреоз может вызвать нарушения менструального цикла. Это может проявляться в виде нерегулярных менструаций, усиления менструальных болей или даже их полного отсутствия. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регуляции репродуктивной функции.

Увеличение щитовидной железы

В некоторых случаях гипотиреоз может привести к увеличению щитовидной железы, известному как зоб. Это происходит, когда железа пытается компенсировать недостаток гормонов, увеличивая свою массу. Зоб может быть видимым и вызывать дискомфорт.

Снижение функции щитовидной железы — это серьезное состояние, которое может значительно повлиять на качество жизни. Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных признаков, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Гипотиреоз можно эффективно контролировать с помощью заместительной терапии гормонами, что позволяет вернуть уровень энергии, улучшить общее состояние и предотвратить осложнения. Важно заботиться о своем здоровье и не игнорировать сигналы своего организма.

Также нередко в щитовидной железе встречаются узлы, которые могут иметь как доброкачественную, так и злокачественную природу. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Екатерины Карселадзе, почему возникают узлы на щитовидной железе и чем они опасны.