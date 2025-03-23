«Мы, урологи, не используем термин “импотенция”»

В США девушка из любопытства сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ) всего тела, в результате чего у нее обнаружили опасное заболевание — аневризму селезеночной артерии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, в каких случаях стоит пройти МРТ всего организма и какие недуги может выявить это обследование.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, как правило, МРТ проводится по показанию врача, потому что этот метод имеет свои ограничения и подходит не для всех.

— Это самый безопасный из всех методов обследования, даже в отличие от той же компьютерной томографии (КТ), где используются рентгеновские лучи. Тем не менее МРТ имеет свои ограничения. Например, людям с кардиостимуляторами это противопоказано, потому что магнитное воздействие может разрушить прибор, который стимулирует работу сердца. Также МРТ опасна для людей с металлическими клипсами или протезами, — сообщил врач.

Благодаря магнитно-резонансной томографии можно выявить немало серьезных ситуаций.

Среди них врач назвал:

онкологию;аневризму;закупорку сосудов;стеноз;переломы;переломы со смещением;отечности;наличие инородных предметов;повреждения внутренних органов;кровотечение;нарушение кровоснабжения матки, маточных труб и почек.

— Нужно понимать, что МРТ — это детальное исследование, результат которого дает специалисту точное понимание того, что происходит с организмом пациента. Можно рассмотреть даже костные образования, образование структур позвоночника, связок и внутренних органов, — пояснил Кондрахин.

Специалист также рассказал, что большинство видов МРТ не требуют специальной подготовки.

— По большому счету специфическая подготовка существует только при МРТ желудка, перед этим обследованием человеку нельзя есть. В остальных случаях особенных правил нет. Единственное, в теле не должно быть ничего металлического, — предупредил специалист.

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