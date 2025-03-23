Россия вошла в число мало спящих стран

Ускорение темпа жизни приводит к тому, что времени на важные дела и тем более развлечения остается все меньше. И мы жертвуем сном, сознательно удлиняя время бодрствования. Россия вышла на 28-е место в рейтинге стран по продолжительности сна.

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В Новой Зеландии спят благополучные 7,5 часа, финны, голландцы, британцы - 7,4 часа. А в России в среднем - 6,8 часа, что уже ниже нормы (от 7 до 9 часов). Причем, согласно опросам, каждый второй работник жалуется на недосып. Хуже всех японцам - они спят лишь 5,9 часа. К чему приводит пренебрежение к естественным нуждам организма, рассказали эксперты.

Кто виноват? Ответ очевиден: мы сами. Конечно, влияет урбанизация, вечный онлайн-режим и жесткая конкуренция с коллегами.

"Мы жертвуем сном ради работы. Но вот беда - чем больше мы бодрствуем, тем менее эффективно работает мозг. Доказано: через 19 часов бодрствования ухудшаются память, концентрация внимания", - говорит врач-терапевт Ирина Никулина.

Еще хуже, когда режим недосыпа затягивается - тогда неизбежно накапливается хроническая усталость, а затем и соматические проблемы - снижение иммунитета, нарушения метаболизма, сбои в работе гормональной системы. Растет риск ожирения, болезней сердца и даже рака. А недавние исследования добавили в этот список болезнь Альцгеймера.

"Налаженный сон - важнейшее условие поддержания здоровья. Когда мы спим, у нас вырабатываются нейромедиаторы, которые обеспечивают слаженную работу всех наших систем. Во сне продуцируется около 80% гормона роста. Это жизненно важно для молодого организма. Но также и для замедления процессов старения у взрослых", - объясняет завотделением медицины сна Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов.

Однако дети тоже недосыпают, более 96% подростков используют гаджеты ночью.

"При этом уже каждый пятый школьник жалуется на плохой сон и кошмары", - отмечает Полуэктов.

Врачи настаивают: надо высыпаться регулярно, "добирать" сон в отпуске - не лучшая идея. А по поводу дневного сна мнения расходятся: в южных странах принята сиеста, но эксперты утверждают, что дремота днем может нарушить ночной сон.

Доктор Полуэктов дал несколько рекомендаций. Во-первых, синий свет экрана гаджетов снижает выработку мелатонина - гормона, который переводит организм из режима активности в режим отдыха. Поэтому минимум за два часа до сна нужно гаджеты выключать.

"Лучше почитайте книжку, послушайте музыку, погуляйте", - говорит эксперт.

Второй совет: ежевечерние "ритуалы", которые успокаивают и настраивают на сон. Это и неспешная беседа с семьей, и чистка зубов, и теплый душ.

В-третьих, нужно быть осторожнее с приемом средств для засыпания. Долгосрочный прием некоторых снотворных приводит к когнитивным проблемам. "Безобидный" мелатонин, который дают даже детям, оказался не лучшим средством - правильнее, когда он вырабатывается естественным путем, а не поступает в организм в виде таблетки. Ученые установили, что он замедляет половое созревание у детей. Врачи призывают перевести его в разряд рецептурных препаратов.

Еще одно аптечное средство, которое помогает успокоиться и заснуть, - аминокислота глицин.

"Но надо понимать: любые препараты - это не волшебная таблетка, а часть комплексной терапии. Если проблемы со сном не исчезают за 2-3 недели, стоит обратиться к сомнологу, - говорит Полуэктов. - Иногда принимают "классические" седативные средства - валериану, пустырник, но они могут вызвать дневную заторможенность, к тому же, заваривая травы, сложно соблюдать дозировку. Можно использовать натуральные растительные средства типа гомеостреса, они не нарушают структуру сна".

Но все-таки до приема БАД и лекарств лучше не доводить. Нужно стремиться переформатировать свой сон, сделать его стабильным и продолжительным, внеся несложные изменения в повседневную жизнь: контролировать питание (не переедать на ночь) и физическую активность, заботиться о тишине и темноте в спальне, научиться стресс-контролю (например, медитировать).