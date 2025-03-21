Хирурги помогли сохранить жизнь пациенту со сложным диагнозом

Мужчину с аневризмой головного мозга спасли хирурги Городской клинической больницы имени Сергея Юдина, сообщили 19 марта.

Благодаря оперативной диагностике и слаженной работе нейрохирургов, рентген-хирургов и реаниматологов, была проведена эндоваскулярная операция по выключению аневризмы из кровотока с помощью микроспиралей. Экстренное вмешательство позволило спасти жизнь пациента и стабилизировать его состояние, сообщили на странице медучреждения в социальных сетях.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы имени Сергея Юдина Дмитрий Ховрин рассказал, что представленный клинический случай продемонстрировал успешное лечение разрыва аневризмы головного мозга. Несмотря на то, что данная патология часто приводит к тяжелым последствиям, включая инвалидность, для пациента был разработан и реализован план лечения, который обеспечил его полное восстановление.