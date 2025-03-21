Врачи спасли пациента с крупной кистой, грозившей перекрыть ему дыхание

Киста размером более 10 см в диаметре смещала находящиеся рядом дыхательные и пищеварительные пути, а также представляла угрозу для сердца. Сам пациент не подозревал о патологии. Новообразование обнаружили во время флюорографического исследования в рамках диспансеризации.

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Из поликлиники мужчину направили в городскую клиническую больницу (ГКБ) № 5 Нижнего Новгорода для углубленной диагностики.

- Врачи-специалисты эндоскопически определили вид патологии - кисту, то есть полость, заполненную жидким содержимым. Она располагалась в средостении - пространстве грудной клетки, где расположены жизненно важные органы: сердце, трахея, пищевод и крупные сосуды. Больному требовалось оперативное вмешательство, так как киста в любой момент могла начать значительно сдавливать дыхательные пути. Кроме того, в случае перерождения или инфицирования киста уже могла представлять угрозу для всех систем организма пациента, - рассказал врач ГКБ №5 Николай Родин.

Операцию провели в отделении торакальной хирургии этого же медучреждения. По словам заведующего отделением Дмитрия Фурзикова, бригада медиков приняла решение оперировать больного самым современным малоинвазивным способом - эндоскопически:

- Сначала мы ввели в средостение эндоскоп и выделили новообразование. Потом выкачали его содержимое, а саму кисту удалили через микропрокол в грудной клетке. Избежав полостной операции, мы в несколько раз снизили операционные риски, а также способствовали скорейшему восстановлению пациента.

По словам врачей, уже через час после хирургического вмешательства больной сам встал с постели. Его планируют выписать в ближайшие дни.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация дают возможность выявить заболевания, которые протекают в том числе бессимптомно, своевременно начать необходимое лечение и сохранить свое здоровье и жизнь.

Обычная диспансеризация включает в себя профилактический осмотр, скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевта для определения необходимости консультации с узкими специалистами и другие медицинские процедуры. Пациенты проходят обследования, направленные на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Для тех, у кого есть особые показания, предусмотрена возможность прохождения углубленной диспансеризации.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а профосмотр - каждый год. С 40 лет предусмотрена ежегодная диспансеризация. Все процедуры можно пройти бесплатно, а работодатель обязан предоставить своему сотруднику свободный оплачиваемый день на время проведения профилактических мероприятий, со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области, сообщает vremyan.ru.