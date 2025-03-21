Малазиец решил продать часы Rolex, чтобы спасти дочь от лейкемии

Отец из Малайзии продает свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери от лейкемии, пишет World of Buzz.

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Житель Малайзии Абу Али выставил на продажу свои часы Rolex, чтобы собрать средства на лечение своей дочери, страдающей от лейкемии. Девочка проходит терапию в Сингапуре, где доступны необходимые медицинские процедуры, недоступные в местных больницах.

Отец рассказал, что планирует выручить за часы 2023 года около $11 тысяч. Этих денег должно хватить на оплату медицинских счетов.

В комментариях к своему посту Али пояснил, что его дочь нуждается в специализированной терапии CAR-T-клетками, которая пока недоступна в Малайзии. В настоящее время девочка проходит лечение в Национальной университетской больнице Сингапура (NUH).