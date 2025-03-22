Американка ради интереса сделала МРТ и узнала про опасное заболевание

LADBible: американка ради интереса сделала МРТ и узнала про аневризму селезеночной артерии
Американка сделала МРТ из любопытства и узнала о своем опасном для жизни заболевании, пишет LADBible.
Жительница США Сара Блэкберн решила пройти МРТ всего тела без каких-либо жалоб на здоровье, просто из любопытства. Однако результаты обследования оказались шокирующими: у женщины диагностировали аневризму селезеночной артерии — редкое и опасное заболевание.
«Я была уверена, что ничего серьезного не найдут. Думала, что после сканирования буду спать спокойно», — поделилась Сара.
Однако, получив результаты через четыре дня, она испытала паническую атаку и сразу отправилась в больницу.
«Мне нужен был врач, чтобы объяснить, что это значит. Я чувствовала, будто внутри меня бомба замедленного действия», — рассказала она.
В течение двух месяцев Сара консультировалась с врачами, прежде чем решиться на операцию по удалению селезенки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь женщина восстанавливается, адаптируясь к жизни без этого органа.