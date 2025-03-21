В России импортозаместили выпуск тест-систем для диагностики болезней

В России достигнуто полное импортозамещение диагностических тест-систем, завила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Роспотребнадзора.

"Обеспечено стопроцентное импортозамещение тест-систем, в год выпускается до одного млн наборов", - сказала она.

Вице-премьер также выразила надежду на скорое внедрение в стране чумной и туляремийной вакцин. Сейчас проводятся доклинические испытания этих препаратов.

По словам Голиковой, финансовое обеспечение Роспотребнадзора за последние 10 лет увеличилось в четыре раза - до 93 млрд рублей в 2025 году. В том числе благодаря этому за три года сформированы сеть из 54 центров секвенирования и 153 ПЦР-центра. С 2021 года мощности России по секвенированию выросли в пять раз - до 10 тысяч секвенсов в неделю, благодаря чему наша страна стала одним из мировых лидеров в геномном эпиднадзоре.

Национальный каталог микроорганизмов и биотоксинов содержит сегодня информацию о 40 тысячах патогенов и продолжает пополняться.