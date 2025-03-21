В Минздраве дали прогноз насчет нетрудоспособности россиян к 2030 году

Суммарный период пропусков работы по болезни у работающих россиян должен снизиться на 15% к 2030 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на коллегии Роспотребнадзора.

"Уменьшение продолжительности больничного листа и снижение количества больничных листов - это одна из задач, которую нам надо решать c помощью тех мер, которые нам доступны", - сказал он.

По словам Мурашко, в более 70% случаев причинами нетрудоспособности россиян становятся инфекционные заболевания. Поэтому, подчеркнул он, важно расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым. Кроме того, министр напомнил, что предупредить распространение многих инфекционных болезней можно с помощью вакцинации.