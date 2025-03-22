Эпилептические приступы будут отслеживать с помощью «умных» часов

Компания EpiWatch получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование алгоритма для непрерывного мониторинга судорожных припадков при эпилепсии с помощью Apple Watch, разработанного совместно с Университетом Джонса Хопкинса.

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Это первое в своем роде приложение для «умных» часов, которое напоминает пользователю о необходимости приема препарата, сообщает о приближении тонико-клонических судорог, анализирует причины их появления и проверяет наличие у пользователя тревожности или депрессии, - рассказывает vadimecum. До этого уже были разработаны специальные устройства для мониторинга эпилептических приступов, но впервые это стало возможным для непрофильного изделия.

По словам разработчиков, теперь они смогут сотрудничать с врачами и первыми пользователями для ограниченного выхода продукта на рынок. В результате этого продукт будет оптимизирован и выявлены ключевые потребности пациентов.

Положительному решению FDA предшествовало тестирование устройства, которое подтвердило, что программа определяет судорожные приступы с низкой частотой ложных тревог.