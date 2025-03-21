Врачи удалили мужчине огромную кисту средостения

Нижегородские врачи провели операцию по удалению кисты средостения у нижегородца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

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Уточняется, что киста достигла уже 10 сантиметров и сжимала дыхательные и пищеварительные пути. Это, в свою очередь, могло вызвать проблемы с сердцем, а также спровоцировать приступ удушья. Кроме того, шар мог просто разорваться.

При этом пациент до последнего не знал о проблемах со здоровьем. Наличие шара обнаружили благодаря диспансеризации — во время проведения ФЛГ.

Хирурги больницы № 5 откачали содержимое кисты эндоскопом, а само образование удалили через микропрокол в грудной клетке пациента.

«Кисты средостения требуют внимательного отношения к здоровью: необходимо отказаться от курения и поменять место работы, если деятельность была связана с вредным производством. Иногда признаки кисты средостения можно ощутить при занятиях спортом», — рассказал Никонов.

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