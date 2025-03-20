В департаменте здравоохранения рассказали об уровне сезонных инекций

Пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями в Москве пройден. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

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Отмечается, что в настоящее время имеется устойчивая тенденция к снижению количества случаев заражения как среди взрослого населения, так и среди детей. Структура циркулирующих вирусов соответствует текущему сезону.

Сообщается также, что за последнюю неделю произошло сокращение числа госпитализированных пациентов, что указывает на легкое течение большинства заболеваний. Показатель госпитализаций среди детей упал на 9,8%, а среди взрослых на 2,4%.

Ранее врач общей практики Елена Алексенцева рассказала, что из-за мягкой зимы сроки распространения гриппа и ОРВИ сдвинулись. Обычно активная фаза заболеваний начинается в конце ноября и достигает пика в декабре-январе, а к февралю идет на спад. Однако в этом году мягкая зима отсрочила пик заболеваемости, и активность инфекций сохраняется в марте.